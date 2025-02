Médico é preso em Itabira (MG) suspeito de estuprar paciente durante atendimento Após dar início às investigações, novas vítimas relataram abusos sexuais cometidos pelo suspeito Minas Gerais|Maria Luiza, do R7 e Túlio Lopes, da Record Minas 04/02/2025 - 11h14 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h03 ) twitter

Vítima, que trata câncer de mama, procurou a polícia para denunciar abuso durante atendimento Reprodução/Record Minas

O médico Danilo Costa, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (3), em Itabira, a 111 km de Belo Horizonte, suspeito de estuprar e importunar sexualmente pacientes e funcionárias do hospital onde trabalha. A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) iniciou as investigações após uma paciente denunciar o abuso ocorrido, durante atendimento com o suspeito para o tratamento de um câncer, no Hospital Nossa Senhora das Dores, no dia 24 de janeiro.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado pela filha da vítima, a mãe dela chegou em casa, na cidade de Montes Claros, chorando e contando que havia sido abusada sexualmente pelo mastologista. Ela contou que, logo ao entrar na sala, o médico cometeu o abuso. Após o ato, ele entregou a receita e o agendamento para uma nova consulta.

A vítima contou ainda que o médico disse para ela sair pelo corredor lateral e “não ser percebida”. A mulher disse que ficou em choque e não teve condições de chamar a polícia enquanto estava na cidade de Itabira. A filha contou aos militares que a mãe consulta com o médico há muito tempo e apresentou a receita e o agendamento com o carimbo do profissional.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o médico e investiga outras cinco denúncias de crimes cometidos por ele. As vítimas, com idades entre 35 e 52 anos, eram pacientes e funcionárias do hospital onde o profissional atuava. Com base nos levantamentos policiais, a PCMG representou pela suspensão do passaporte do médico, bem como por mandado de busca e apreensão na casa dele. Já o Ministério Público requereu a prisão do investigado.

Segundo o delegado João Martins Teixeira, as denúncias formalizadas pelas vítimas serão apuradas com o maior rigor. “A Polícia Civil incentiva a população a relatar qualquer situação de abuso, garantindo total confidencialidade”, reforçou o policial.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.