Dois torcedores ficam feridos em briga de organizadas em BH Os dois foram socorridos em estado grave. Clássico entre Atlético e Cruzeiro ocorre hoje, no Mineirão Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 09/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 09/02/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os dois torcedores feridos foram levados para uma UPA e para o Hospital Risoleta Neves Redes Sociais

Uma briga entre torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro deixou pelo menos dois torcedores atleticanos feridos na manhã deste domingo (9), na avenida Doutor Álvaro Camargos, no bairro São João Batista, na região de Venda Nova. Segundo a Polícia Militar, os dois foram levados para receber atendimento médico, um deles, de 26 anos, em estado mais grave, foi direcionado para o Hospital Risoleta Neves.

Imagens feitas por moradores da região mostram que os torcedores se agrediram com barras de ferro, pedras e até foguetes. Em um dos vídeos, um homem aparece deitado no meio da via, aparentemente desacordado e sendo protegido por guardas municipais.

No local está localizada a sede de uma das torcidas organizadas do Cruzeiro. De acordo com a Guarda Municipal, 48 torcedores da Torcida Organizada do Cruzeiro foram identificados e terão os nomes constados no boletim de ocorrência. Cerca de 60 torcedores da torcida organizada do Atlético conseguiram fugir no local.

(Matéria em atualização)