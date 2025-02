Drones com sirene e áudios de alerta vão ajudar polícia com segurança no Carnaval de BH Tecnologia é equipada com inteligência artificial e vai interagir com foliões dando dicas Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 06/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h21 ) twitter

Drones de patrulha equipados com efeitos sonoros e luminosos que interagem com foliões em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais investiu em tecnologia para promover a segurança a moradores e turistas que decidirem aproveitar o período de Carnaval no estado. A aposta para este ano está no uso de drones de patrulha equipados com efeitos sonoros e luminosos que interagem com foliões.

O equipamento possui inteligência artificial e pode identificar rostos ligados ao banco de dados da Polícia Militar. Além do serviço de reconhecimento, os drones dispõe da reconhecível sirene e giroflex da PM. A tecnologia também permite que o equipamento transmita mensagens com instruções e alertas de segurança à população durante as aglomerações.

“Siga as dicas de segurança para este Carnaval. O uso excessivo de álcool pode aumentar o risco de acidentes e situações indesejadas”, avisa o drone.

A porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunella, declara as expectativas para o uso da tecnologia. “Nossa perspectiva é que isso amplie a preocupação do cidadão no sentido de adotar medidas de autoproteção”, declara a militar.

Em Belo Horizonte, a expectativa é de que o Carnaval atraia seis milhões de pessoas para a cidade. A Polícia Militar garante que irá fazer a cobertura de todos os blocos previstos, que estarão presentes em diversas regionais da cidade. Os militares vão contar com reforços de equipes enviadas de cidades do interior do estado, onde a demanda de policiamento é menor durante a época festiva diante do crescimento do Carnaval em BH.

Além do policiamento padrão, os militares esquematizaram ainda um atendimento especializado para mulheres vítimas de importunações sexuais, em que haverão salas e equipes priorizadamente femininas para atuar neste tipo de ocorrência.

*Sob supervisão de Lucas Eugênio