Sumidos há 16 dias, fazendeiros 'Duzinho' e 'Zoião' podem ter sido mortos por vingança em Minas: entenda Corpos foram localizados em área de difícil acesso em Vargem Grande, distrito Baldim Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 e Luiz Casoni, da RECORD MINAS 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

Vítimas foram amordaçadas e levadas para morrer Arquivo Pessoal/ Reprodução

Um crime cruel e que pode ter sido motivado por vingança. Chegou ao fim nesta terça-feira (27) as buscas pelos fazendeiros Cândido Martins Maia Júnio, de 59 anos, conhecido como “Duzinho” e Edmar de Azevedo, o “Zoião”, desaparecidos desde o dia 11 de maio, em Vargem Grande, distrito Baldim, na região central do Estado, a 95 Km de Belo Horizonte. Duzinho completaria 60 anos no dia em que o corpo dele foi localizado.

Os corpos deles foram encontrados em uma área de difícil acesso e de mata. Quatro homens que teriam participado do crime foram presos durante uma ação da polícia. Em depoimento, eles afirmam que foram pagos apenas para indicar para outros homens, que teriam cometido o crime, onde seria as casas das vítimas. Eles confessaram e entregaram para os investigadores o local onde os corpos estariam.

A investigação apurou que as vítimas foram amordaçadas e levadas para o local para serem executadas. Apesar do estado avançado de decomposição, o reconhecimento foi feito sem grande dificuldade.

A Polícia já sabe, a partir do relato dos presos, que três pessoas são suspeitas de serem mandates do crime, agora o trabalho se concentra para identificá-las. A principal linha de investigação é a de que o crime tenha ocorrido por vingança contra Duzinho, devido a uma negociação de imóvel.

“Os três autores teriam dito, no momento que estavam revirando a casa, que eles tinham tomado um prejuízo em uma negociação com o Duzinho, uma negociação de imóvel. Isso nos leva a crer que a motivação partiu disso. Obviamente, a oitiva dos executores podem revelar outros detalhes”, afirmou o delegado Alexandre Viana.

As marcas de sangue e chave na ignição do carro de Duzinho, apontam que as vítimas podem ter sido levadas para morrer no próprio carro do fazendeiro. “Os exames periciais vão confirmar isso pra gente”, disse o delegado.

