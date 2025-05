Suspeitos de matar fazendeiros em Baldim (MG) ajudaram a família durante as buscas

Os corpos de Edmar Azevedo, conhecido como “Zoião”, e Cândido Martins, conhecido como “Duzinho”, foram encontrados na manhã desta terça-feira (27), em Baldim, a 95 km de Belo Horizonte. Os dois estavam desaparecidos desde o dia 11 de maio. Os cadáveres estavam enterrados em uma área de difícil acesso. Segundo as investigações da Polícia Civil, os suspeitos de terem matado os dois fazendeiros ajudaram a família durante as buscas.



"Três dos suspeitos vieram aqui na loja, apertaram a mão de todos nós, tentaram reconfortar a nossa família... eu não esperava isso", disse Nathan Maia, sobrinho do Cândido.



RELEMBRE O CASO



O caso começou a ser investigado depois que familiares perderam o contato com Cândido. Um irmão tentou falar com ele, mas não conseguiu. Ao chegar na sede da fazenda, os parentes encontraram o carro dele com um vidro quebrado, gotas de um líquido vermelho que se assemelha a sangue e a casa toda revirada.



Nathan Maia, sobrinho do fazendeiro, achou uma roupa do tio em um matagal, uma bota e uma munição calibre .38.



Duzinho foi visto pela última vez por uma prima. O homem teria visitado Simone Geralda para pagar R$ 50 pela compra de cachaça. Durante a breve visita, a mulher conta não ter notado nada de incomum no comportamento de Duzinho, que afirmou ter parado de beber. Dias depois, vizinhos observaram movimentações atípicas na propriedade de Duzinho e nenhuma notícia do homem ou de seu amigo foi registrada



O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas na região, inclusive em lagos próximos, mas nada foi encontrado. O caso ficou, então, a cargo da Polícia Civil que já fez perícia no local para tentar elucidar o que aconteceu.



