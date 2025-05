Elevador de prédio em obras despenca e nove pessoas ficam feridas em Alfenas (MG) Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram presas na estrutura e precisaram ser desencarceradas Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da RECORD MINAS e Bruno Menezes, do R7 14/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h18 ) twitter

os feridos foram encaminhados ao Hospital Alzira Velano Corpo de Bombeiros/ divulgação

Nove pessoas ficaram feridas após o elevador de um prédio em construção despencar na tarde desta quarta-feira (14), em Alfenas, a 345 Km de Belo Horizonte, no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram presas na estrutura do elevador e precisaram ser resgatadas com o uso de técnicas de corte e expansão da lataria.

As vítimas apresentavam ferimentos variados, incluindo cortes na cabeça, Traumatismo Cranioencefálico (TCE), e suspeitas de fraturas em costelas e braços. Todas estavam conscientes, mas algumas com algum nível de confusão. Após os primeiros atendimentos, os feridos foram encaminhados ao Hospital Alzira Velano.

A Defesa Civil esteve presente para avaliação da estrutura e adoção de medidas preventivas. A Polícia Civil também foi acionada e realizou perícia no local. Um equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local para prestar atendimento às vítimas. O engenheiro responsável pela obra foi notificado e acompanha os desdobramentos.

