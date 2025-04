Empresário sequestrado é resgatado pela Polícia Civil na Grande BH Primeiras informações são de que, até o momento, ninguém foi preso pelo crime Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7, Vinícius Araújo e Núbia Roberto, da Record Minas 03/04/2025 - 08h33 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h12 ) twitter

Segundo primeiras informações, não houve pagamento de resgate e o empresário está bem.

Um empresário, de 45 anos, proprietário de uma transportadora, que estava sequestrado, foi libertado pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (03), na BR-381, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O homem estava sendo vítima de um sequestro desde terça-feira (01). Os suspeitos chegaram a ligar para irmã da vítima para pedir um valor de resgate, foi quando a irmã acionou a polícia. O empresário teria sido levado no próprio carro, que foi encontrado abandonado pouco tempo depois. Ao que tudo indica, a vítima foi colocada em outro veículo.

Até o momento, ninguém foi preso.

*Matéria em atualização

