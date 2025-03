Escaladora é resgatada de helicóptero após queda na Pedra Branca, na Serra da Mantiqueira, em MG Vítima foi encaminhada para atendimento médico especializado; não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela Minas Gerais|Do R7, com Arnon, Gonçalves, da Record Minas 23/03/2025 - 16h55 (Atualizado em 23/03/2025 - 16h56 ) twitter

Vítima passou por procedimentos intravenosos para hidratação ainda no local Divulgação/CBMMG

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realizou, nesse domingo (22), uma operação de resgate de uma escaladora que sofreu uma queda durante um evento de escalada na Pedra Branca, localizada na região da Serra da Mantiqueira, em Paraisópolis, a 420 km de Belo Horizonte. A vítima foi socorrida com o apoio de uma aeronave e encaminhada para atendimento médico especializado.

Segundo os militares, o chamado foi feito pela manhã e, coincidentemente, um bombeiro que estava de folga e participaria do evento se prontificou a integrar a equipe de resgate. Enquanto um responsável ficou na base coordenando a chegada do apoio aéreo, a equipe principal iniciou a caminhada até o cume da montanha. No local, dois outros escaladores já estavam prestando os primeiros socorros à vítima.

Para retirar a mulher do local de difícil acesso, os bombeiros montaram uma rota de resgate com um sistema de redução de forças para içamento, além de uma corda que permitiu a descida do socorrista até a vítima. Após o içamento, a escaladora foi levada para um ponto seguro onde recebeu os primeiros atendimentos de uma médica e da equipe do SAMU, que realizou hidratação intravenosa.

Ao mesmo tempo, os brigadistas conseguiram acionar a aeronave Águia da Polícia Militar de São Paulo, que pousou no local por volta das 16h40. A vítima foi transferida para a aeronave e depois encaminhada por uma unidade do SAMU até o hospital da região. A operação foi encerrada por volta das 17h.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da escaladora.