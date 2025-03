Trio é preso em flagrante após invadir casa em BH e render família Inteligência da Polícia Militar já monitorava o carro usado pelos suspeitos e, por isso, conseguiu flagrá-los durante o crime. Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 23/03/2025 - 15h34 (Atualizado em 23/03/2025 - 15h38 ) twitter

Polícia apreendeu duas armas de fogo, um simulacro, ferramentas de arrombamento, roupas usadas para disfarce e o carro utilizado no crime Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, três homens, enquanto eles roubavam uma casa no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23). Os criminosos achavam que a casa estava vazia, mas foram surpreendidos pela presença dos moradores, um casal e a filha

A inteligência da Polícia Militar já monitorava o carro usado pelos suspeitos e, por isso, conseguiu flagrá-los durante o crime. Segundo a PM, eles integram uma quadrilha especializada em arrombamentos, que age da seguinte maneira: um dos criminosos fica do lado de fora da casa, fingindo ser motorista de aplicativo, para vigiar a movimentação. Enquanto isso, os outros dois invadem a residência e rendem as vítimas.

Quando a polícia chegou ao local, eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Os três presos possuem passagem pela polícia e um deles estava com um mandado em aberto. Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, ferramentas para arrombamento, roupas para disfarce e o carro usado no crime.

O trio foi conduzido para a delegacia.

