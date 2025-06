Falso motorista de aplicativo é preso por suspeita de extorsão de usuários em MG Caso ocorreu em Governador Valadares; Vítima chamou a polícia após motorista cobrar R$ 500 por uma corrida combina por R$ 30 Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 01/06/2025 - 06h43 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h43 ) twitter

Carro e celular do falso motorista foram apreendidos pela PM

Um homem, de 31 anos, foi preso na manhã deste sábado (31), em Governador Valadares, a 314 Km de Belo Horizonte, suspeito de extorquir usuários de um aplicativo de corridas. Ele seria um falso motorista de aplicativo e utilizaria as corridas para praticar o crime.

A Polícia Militar foi acionada por uma vítima que afirmou ter combinado com o homem uma corrida de R$ 30. Na hora de fazer o pagamento na máquina de cartão, o valor que aparecia era de R$ 500 e sendo destinado a um estabelecimento comercial.

Ao questionar o suposto motorista, o homem teria negado o golpe e ainda exigiu o pagamento dos R$ 30. Os militares que atenderam a ocorrência constataram que o suspeito possui diversas passagens e treze boletins de ocorrência registrados por estelionato, inclusive com o mesmo modo de agir — utilizando o nome do estabelecimento como beneficiário das cobranças indevidas.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia. O carro foi removido para um pátio credenciado, e o celular do suspeito foi apreendido.

