Filho matou professora enforcada em discussão por dívidas em jogos de apostas Motivação foi confessada por Matteos após a prisão do suspeito nesta sexta-feira (25) Minas Gerais|Do R7 25/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h45 )

Filho mata professora enforcada em discussão por dívidas em jogos de apostas online, supõe polícia

Durante a coletiva de imprensa realizada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a delegada Ana Paula Rodrigues confirmou que Matteos França Campos, filho da professora Soraya Tatiana Bonfim, confessou ter assassinado a própria mãe em Belo Horizonte na sexta-feira (18).

Ainda segundo as informações da Polícia Civil, o homem teria dito aos investigadores que o crime aconteceu durante mais uma de várias discussões motivadas por problemas financeiros. Matteos estaria endividado por envolvimento com jogos de aposta online.

De acordo com a investigação, Matteos enforcou a mãe dentro do apartamento onde os dois moravam, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, na capital mineira, em um momento em que, segundo ele, “perdeu o controle”.

Após o assassinato, o homem colocou o corpo da mãe no carro da própria vítima e seguiu pela rodovia MG-10 até a cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi encontrada debaixo de um viaduto às margens da rodovia.

Câmeras de segurança já haviam registrado imagens do veículo da vítima circulando pela via no sentido ida e volta na data do crime. Apesar de o corpo apresentar marcas nas coxas e sangramento nas partes íntimas, a Polícia Civil informou que não há indícios de violência sexual.

