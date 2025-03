“Fuad” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Minas Gerais|Do R7 26/03/2025 - 13h57 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h57 ) twitter

Fuad Noman tinha acabado de começar seu segundo mandato na prefeitura de Belo Horizonte

Fuad Noman é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26). O ex-prefeito de Belo Horizonte teve complicações após uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Álvaro Damião, vice-prefeito da capital mineira, assumirá o cargo.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h56 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Fuad” são: Minas Gerais, Distrito Federal, Sergipe, Paraíba e Espírito Santo, apontou o Google Trends. Confira:

Fuad foi um dos termos mais buscados no Google nesta quarta Reprodução/Google Trends

Fuad Noman, prefeito de BH, morre aos 77 anos

Fuad Jorge Noman Filho nasceu em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte. Economista, escritor e torcedor do Atlético Mineiro, ele foi pai de dois filhos e avô de quatro netos. A vida de Fuad foi marcada por superação desde a infância, quando perdeu a mãe e começou a trabalhar no bar da família no centro da capital mineira. Saiba mais em R7.com.