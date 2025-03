Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte Político, de 77 anos, estava em estado grave após sofrer parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira (25) Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 26/03/2025 - 11h53 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h46 ) twitter

Fuad Noman foi reeleito prefeito de BH nas eleições de 2024 Divulgação / Planalto / Ricardo Stuckert

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu aos 77 anos, nesta quarta-feira (26). A morte foi confirmada pela prefeitura de Belo Horizonte.

Fuad Jorge Noman Filho nasceu em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte. Economista, escritor e torcedor do Atlético Mineiro, ele foi pai de dois filhos e avô de quatro netos. A vida de Fuad foi marcada por superação desde a infância, quando perdeu a mãe e começou a trabalhar no bar da família no centro da capital mineira.

Fuad serviu o Exército brasileiro por 10 anos. Durante o período, ele concluiu a graduação em economia. Posteriormente, foi aprovado em concurso público para o cargo de auditor fiscal no Banco Central.

Sua carreira inclui passagens por diversas funções públicas ao nível municipal, estadual e federal, ocupando os seguintes cargos:

Secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República;

Diretor do Banco do Brasil;

Presidente da BrasilPrev;

Consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o governo de Cabo Verde;

Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais;

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais;

Secretário Extraordinário da Copa do Mundo em Minas Gerais;

Presidente da Gasmig;

Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos; e

Secretário Municipal de Fazenda de Belo Horizonte.

Em 2020, Noman foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de Alexandre Kalil. Com a renúncia de Kalil em 2022, Fuad assumiu o comando da cidade. Em 2024, ele foi reeleito prefeito, alcançando 53,73% dos votos válidos no segundo turno contra Bruno Engler (PL), após iniciar a disputa fora dos três primeiros lugares nas pesquisas.

Veja a nota da Prefeitura de Belo Horizonte na íntegra:

“É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.”

Prefeitura de Belo Horizonte

Histórico de saúde

Em 4 de julho de 2024, Fuad Noman revelou ter sido diagnosticado com câncer no sistema linfático, sem detalhar o tipo do tumor. O diagnóstico foi divulgado pouco antes do início da campanha pela reeleição. Na época, ele já havia feito cirurgia para retirada do nódulo.

Durante a campanha, Noman passou por tratamento de quimioterapia, concluído em 14 de outubro, antes do segundo turno das eleições. Passado o segundo turno, entre 23 e 28 de novembro do mesmo ano, o prefeito foi internado no Hospital Mater Dei com dores nas pernas.

No início de dezembro, o político ficou cerca de 10 dias internado com pneumonia e sinusite. Ele usou antibióticos venosos para combater as doenças. Na época, o prefeito também passou por reavaliação oncológica, que acusou remissão do câncer.

No dia 19 de dezembro, Noman foi hospitalizado com sangramento intestinal, desidratação e diarreia. Segundo os médicos, a suspeita é que o quadro tenha sido causado pelo uso de anticoagulante oral. O prefeito chegou a ficar dois dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas sem uso de apoio respiratório. Ele recebeu alta médica no dia 23 de dezembro e passou o Natal em casa, de onde também estava trabalhando.

Na posse, no dia 1º de janeiro, Fuad foi empossado prefeito pela segunda vez em cerimônia remota. O político apareceu em chamada de vídeo ao lado da esposa. Ele usava máscara de proteção no rosto e fez o juramento com dificuldade na fala.

Na tarde do dia 03 de janeiro de 2025, Noman foi internado com insuficiência respiratória aguda e precisou de assistência respiratória. Ele estava internado desde então. Na noite desta terça-feira (25), Fuad sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que agravou seu quadro de saúde. Segundo boletim médico, divulgado pelo hospital, a causa da morte foi “consequência das complicações médicas de um linfoma não-Hodgkin”.