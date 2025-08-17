Homem ataca PMs com faca e morre baleado, no interior de MG Suspeito teria praticado o crime por vingança; foi reclamar de uma motocicleta apreendida por um dos militares Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 17/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h57 ) twitter

Homem de 47 anos parou viatura e atacou militares Ricardo Vasconcelos Machado

Um homem de 47 anos morreu baleado após atacar com uma faca dois soldados da Polícia Militar, por volta de 10h desse sábado (16), em Nova Belém, cidade do Rio Doce, a 222 km de Belo Horizonte. O suspeito teria praticado o crime por vingança. É que ele teve uma motocicleta apreendida após furar um bloqueio policial.

Câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu. As imagens mostram Odair Ferreira dos Santos caminhando pela rua. Nessa hora passa a viatura. Ele da sinal para parar e caminha em direção aos PMs. Ele reclama da apreensão da motocicleta pelo soldado que estava no banco do carona. De repente, saca uma faca e começa a desferir golpes no militar. Ele tenta se defender, segurando a faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o outro militar que estava na direção da viatura atira contra o suspeito. Ferido, Odair se esconde ao lado da viatura. O soldado atacado consegue abrir a porta e também faz um disparo contra Odair, que cai no chão. Ele não resistiu aos ferimentos.

O militar ferido foi socorrido para uma unidade de saúde com pelo menos três perfurações, mas sem risco de vida. Foi atendido e depois liberado. O outro soldado que dirigia a viatura não ficou ferido.

A motocicleta de Odair foi apreendida no dia 28 de julho deste ano, após ele desobedecer uma ordem de parada e furar um bloqueio policial.

