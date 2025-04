Homem é baleado no rosto e criança de 10 anos é atingida enquanto esperavam lanche em BH Criança está estável em um hospital particular da capital mineira; suspeitos ainda não foram localizados Minas Gerais|Do R7, com João Pedro Correa*, da Record Minas 29/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h11 ) twitter

Homem é baleado no rosto e criança de 10 anos é atingida de raspão enquanto esperavam lanche em BH

Um homem e uma criança foram vítimas de disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência, duas pessoas chegaram em uma motocicleta, dispararam contra um homem, de 27 anos, e atingiram de raspão um menino de 10 anos. Uma testemunha informou a PM que estava na rua aguardando a chegada de um lanche, acompanhado da família e da criança, quando foram surpreendidos pela ação dos criminosos que fugiram do local após a realização dos disparos.

O homem baleado foi encaminhado ao pronto-socorro com ferimento no rosto e no braço esquerdo, enquanto o garoto foi atingido de raspão e está estável em um hospital particular da capital mineira.

Segundo o adulto vítima do crime, um dos suspeitos, reconhecido por ele, seria morador do bairro. Ele não quis dar mais explicações sobre a possível motivação da ação dos criminosos. Os suspeitos ainda não foram encontrados.

