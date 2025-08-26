Homem é preso em BH por agressão, cometer injúria racial e tentar subornar guardas municipais Segundo a Guarda Municipal, durante o atendimento, suspeito ameaçou de morte o médico responsável Minas Gerais|Do R7 26/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 32 anos é preso em Belo Horizonte por agredir médico e cometer injúria racial.

A confusão começou em uma UPA, onde ele estava para tratar um ferimento no supercílio.

Durante a abordagem, tentou subornar guardas municipais e ameaçou um deles.

Cleison já tinha antecedentes criminais, sendo preso anteriormente por roubo e cumprindo pena em regime aberto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ao ser levado para a viatura, Cleison afirmou aos guardas que “não ficaria preso” Reprodução/Record Minas

Um homem de 32 anos foi preso em Belo Horizonte suspeito de cometer uma série de crimes, entre eles agressão, injúria racial e tentativa de suborno. A confusão começou quando Cleison Madureira da Silva deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro São Paulo, para tratar um ferimento no supercílio.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito chegou ao local bastante alterado e, durante o atendimento, ameaçou de morte o médico responsável. Mesmo algemado, ele continuou a arrumar confusão dentro da unidade de saúde.

Ao ser levado para a viatura, Cleison afirmou aos guardas que “não ficaria preso”. Durante a condução, ele ainda cometeu injúria racial contra um dos agentes que participava da ocorrência.

As câmeras registraram o momento das ofensas. O suspeito também tentou subornar os guardas municipais, o que configurou mais um crime.

‌



Cleison Madureira da Silva foi encaminhado para a delegacia. Durante audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva. O juiz considerou o histórico de Cleison, que foi preso por roubo e cumpria pena em regime aberto.

