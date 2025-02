Homem é preso por tentativa de homicídio contra mulher e bebê de dois meses em BH Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves, na região norte da capital mineira Minas Gerais|Do R7, com Arnon Gonçalves, da Record Minas 23/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 23/02/2025 - 14h18 ) twitter

Homem tentou fugir, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar Reprodução/Record Minas

Um homem, de 24 anos, foi preso na manhã deste domingo (23) após tentar matar uma mulher e um bebê de apenas dois meses, no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito já possui diversas passagens pela polícia, incluindo descumprimento de medida protetiva.

Após a ação criminosa, o homem tentou fugir, mas foi capturado por militares do Grupo Especializado em Patrulhamento de Áreas de Risco (Gepar), do 49º Batalhão da Polícia Militar. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves, na região norte de Belo Horizonte.

O bebê precisou levar nove pontos na cabeça, mas está fora de risco. A guarnição policial segue no hospital ouvindo a mulher para apurar mais detalhes sobre o crime.

A ocorrência segue em andamento, e a reportagem aguarda mais informações da Polícia Militar sobre o caso.