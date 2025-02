MP investiga diretor de hospital em caso de médico acusado de abusos em Itabira (MG) Ministério Público também instaurou inquérito cível para investigar a conduta omissa do hospital diante das denúncias Minas Gerais|Maria Luiza, do R7 e Bruno Menezes, da Record Minas 23/02/2025 - 11h37 (Atualizado em 23/02/2025 - 11h37 ) twitter

Algumas das vítimas do médico estavam em tratamento de câncer Reprodução/Record Minas

O Ministério Público de Minas Gerais instaurou procedimento criminal para investigar a conduta do diretor do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, a 107 km de Belo Horizonte. O procedimento foi instaurado após mais de 15 mulheres denunciarem o médico Danilo Costa, de 46 anos, que atuava na unidade, por abuso e importunação sexual.

Além do processo criminal, o Ministério Público também instaurou inquérito cível para investigar a conduta omissa do hospital diante das denúncias. Nesta semana, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o primeiro inquérito do caso, após 15 vítimas denunciarem o médico para a polícia. Na última sexta-feira (21), o MPMG denunciou o profissional à Justiça por seis crimes de estupro consumado, dois crimes de estupro tentado e dois crimes de importunação sexual.

A Polícia Civil abriu um segundo inquérito para apurar novas denúncias contra o médico. Segundo o delegado que acompanha o caso, João Teixeira, cinco novas mulheres residentes nas cidades de Itabira, São Gonçalo e Barão de Cocais procuraram a delegacia para denunciar o médico.

A reportagem procurou e aguarda um posicionamento do Hospital Nossa Senhora das Dores.

Relembre o caso

Danilo Costa foi preso no dia 3 de fevereiro, dez dias depois da primeira denúncia. A investigação foi iniciada depois que a filha de uma paciente em tratamento de câncer registrou um boletim de ocorrência denunciando que a mãe havia sido abusada sexualmente pelo mastologista. Ela contou que, logo ao entrar na sala, o médico cometeu o abuso. Após o ato, ele entregou a receita e o agendamento para uma nova consulta.

Como mostrou matéria exibida pelo Domingo Espetacular, da RECORD, um mandado de busca e apreensão foi expedido e celulares do médico foram apreendidos. A Polícia disse à reportagem que o profissional apagou os celulares, mas os dados foram recuperados e estão sendo analisados pela perícia.

