Homem é preso suspeito de matar esposa grávida em BH De acordo com a Polícia Militar, diferença salarial entre o casal teria motivado a briga entre os dois; vítima foi esfaqueada Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da RECORD MINAS 16/04/2025 - 18h29 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h29 )

Homem é preso suspeito de matar a esposa grávida a facadas em BH Reprodução / RECORD MINAS

Um homem de 29 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (16), suspeito de matar a esposa, a facadas, no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Vítima estava grávida de três meses.

Segundo militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), um vizinho, proprietário do imóvel, foi quem viu o corpo de Bruna Cristina Ferreira Crivelari dentro da casa e acionou a polícia.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com Maicon Douglas Lopes de Souza ainda no imóvel, próximo ao corpo, e efetuaram a prisão. A vítima foi encontrada com sete perfurações de faca, a maior parte na região do tórax.

Em um primeiro momento, o homem, que também estava ferido, disse que reagiu após ser golpeado pela companheira durante uma discussão. De acordo com a PM, pouco depois, ele confessou que havia dado o primeiro golpe e, depois, fez os cortes no próprio corpo para simular o embate.

‌



Bruna e Maicon estavam juntos há um ano e oficializaram a união em janeiro deste ano. A discussão que resultou na morte da mulher teria começado por conta de questões financeiras. Segundo os militares, o homem, que trabalha como motociclista de transporte por aplicativo, ficou revoltado pelo fato da esposa, que trabalhava em uma ótica em um shopping, ganhar mais do que ele e bancar as despesas da casa.

