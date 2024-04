Homem em prisão domiciliar é assassinado a tiros em casa no interior de MG Autores se identificaram como policiais e disseram que estavam no local para fiscalizar cumprimento de medidas cautelares

Alto contraste

A+

A-

Homem em prisão domiciliar é assassinado a tiros em casa no interior de MG Vítima era conhecido no tráfico como Nem da Serra (Reprodução/Record Minas)

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (19), dentro de casa, em Patrocínio, a 419 km de Belo Horizonte. Segundo as informações da PM (Polícia Militar), a vítima e sua esposa ouviram batidas no portão. Dois homens se identificaram como policiais e disseram que estavam no local para fiscalizar o cumprimento de medidas cautelares.

Ainda segundo a PM, os suspeitos estavam fardados e entraram no quintal da casa de Carlos Alexandre da Silva Jucelino, conhecido como o traficante Nem Sem Terra. Assim que se depararam com o homem, eles então sacaram as armas e dispararam contra a vítima. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou a morte do homem no local.

Foram registradas seis perfurações no tórax de Alexandre. Cinco cápsulas de 9 milímetros foram recolhidas pela perícia e os dois veículos que foram usados pelos autores foram verificados na cena do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que a motivação do crime está sendo investigada. Até o momento, ninguém foi preso.