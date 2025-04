Homem liga para filho, confessa que matou a ex-companheira e foge em BH Segundo uma testemunha, Sandra Maria Fonseca, de 46 anos, estava sendo ameaçada pelo ex-marido, desde o fim do relacionamento Minas Gerais|Do R7, com Gabriel Rodrigues, da Record Minas 07/04/2025 - 09h04 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h05 ) twitter

Vítima e o autor moraram em casas diferentes, mas que ficam lado a lado. Reprodução/Record Minas

Uma mulher, de 46 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, dentro de casa, no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (06). Segundo um dos filhos do casal, o pai ligou confessando que tinha matado Sandra Maria Fonseca por enforcamento.

Sandra, de 46 anos, foi morta, durante a madrugada, na casa em que morava. Segundo a polícia, um dos filhos do casal recebeu a ligação do pai confessando o crime. Quando a polícia chegou ao local, ela já estava morta.

A vítima e o autor moraram em casas diferentes, mas que ficam lado a lado. Segundo uma testemunha, Sandra estava sendo ameaçada pelo ex-marido, desde o fim do relacionamento. O suspeito fugiu de moto após o crime e é procurado pela polícia.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A vítima deixou um filho de seis anos.

