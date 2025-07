Homem mata esposa a tiros dentro de banheiro de bar em Belo Horizonte Casal teria tido discussão por ciúmes momentos antes dos disparos e polícia levanta hipótese de crime passional Minas Gerais|Ana Clara Pinho, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7Minas 05/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h38 ) twitter

A vítima e o suspeito teriam iniciado uma discussão por conta de ciúmes momentos antes do crime Arma de fogo arquivo Agencia Brasil

Uma mulher foi morta pelo marido dentro do banheiro de um bar localizado no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte, durante a madrugada deste sábado (05). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Alice Barbosa de Miranda, de 26 anos. Ela estava na companhia do marido, em um pagode clandestino que acontece no Aglomerado da Serra chamado de “pagode do 90”.

A vítima e o suspeito teriam iniciado uma discussão por conta de ciúmes momentos antes do crime. A briga teria então se estendido até o banheiro do bar, que fica no segundo andar do estabelecimento. Várias testemunhas contaram aos militares que presenciaram a briga do casal e logo em seguida escutaram disparos de arma de fogo.

Alice foi atingida por um disparo na orelha direita e morreu na hora. O autor, segundo testemunhas, é um conhecido na região como “De Fato”, e fugiu logo depois do crime. O homem tem passagens por homicídio, tortura, tráfico de drogas, e posse ilegal de armas. Moradores contaram que ele é famoso por ser extremamente violento e temido na região.

A polícia continua nas buscas para localizá-lo. O corpo da vítima já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e aguarda liberação dos familiares para sepultamento.

