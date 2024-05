Homem sai da cadeia e pratica quatro assaltos em BH

Alto contraste

Câmera de segurança flagrou a ação do trio de assaltantes em um comércio Segundo a PM, homens usaram uma arma e um carro roubado para praticar os crimes

Menos de uma semana após sair da prisão, um homem praticou ao menos quatro assaltos a mão armada, na companhia de outros dois homens, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Apesar do susto que as vítimas passaram, nenhuma delas ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, somente no último final de semana, foram três assaltos, no sábado (11) e domingo (12), quando os suspeitos tomaram um carro de assalto, um Citroën branco.

O veículo foi usado em outro crime, por volta de 16h dessa terça-feira (14), em uma espécie de venda. Uma câmera de segurança na rua flagrou parte do crime. As imagens mostram os suspeitos no comércio. Após tomar o dinheiro do caixa e pertences das vítimas, saem em alta velocidade. Um funcionário, após o assalto, acionou o 190.

Militares da 9ª Companhia/34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) montaram um certo e conseguiram prender um dos suspeitos, recuperando os pertences das vítimas. O homem detido havia deixado o sistema prisional há menos de uma semana. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir, mas continuam sendo procurados. O carro usado nos crimes foi recuperado.

