Idosa é flagrada furtando lâmpadas e veneno para ratos em Belo Horizonte

Uma idosa é suspeita de furtar lâmpadas e veneno para ratos em uma loja de materias elétricos na manhã desta terça-feira (03), no bairro Palmeiras, na região oeste de Belo Horizonte. A mulher, que ainda não foi identificada, escondeu as mercadorias debaixo da roupa.

Imagens do circuito de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a idosa estava em um dos corredores da loja, em um ângulo de onde não dava para a funcionária enxergá-la. Depois, a mulher aparece colocando os produtos em seu vestido e debaixo do braço.

Segundo a proprietária do local, a suspeita conseguiu furtar duas lâmpadas e uma caixa de veneno para ratos. Até o momento, a mulher não foi identificada e ninguém foi preso.

A dona da loja ainda afirma que foi a primeira vez que seu comércio foi alvo desse tipo de situação e que a suspeita não é conhecida no bairro.

*Sob supervisão de Arnon Gonçalves

