Investigado por morte de jovem em Sete Lagoas (MG) é solto após investigação apontar inocência Outro alvo da polícia, que também está preso, foi denunciado por homicídio e estupro; caso aconteceu em novembro de 2024 Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 22/01/2025 - 18h49 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sophia e Ulisses deixaram Gabriel em casa antes do crime Reprodução/RECORD MINAS

A Justiça de Minas Gerais soltou um jovem de 21 anos investigado pelo assassinato e estupro de Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra, de 15 anos, em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte. O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) concluiu que Gabriel Carvalho Medeiros não teve participação nos crimes.

Na mesma peça em que pediu o arquivamento do inquérito de homicídio e estupro contra Medeiros, o MPMG denunciou o outro investigado, Ulisses Róger Pereira Cruz, de 24 anos, pelos mesmos crimes. A investigação apontou que ele foi o responsável por matar e abusar sexualmente da adolescente no dia 24 de novembro do ano passado.

Segundo o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), um vídeo foi o álibi de Medeiros. A gravação foi feita por um circuito de segurança instalado em frente à casa dele. Pelas imagens, é possível ver que o jovem foi deixado no local às 08h25.

Em seguida, Ulisses Cruz saiu no carro. Sophia também estava no veículo e, segundo o Ministério Público, estava viva no momento. O TJ também revelou que a perícia não encontrou material genético de Medeiros no corpo da vítima.

‌



A única denúncia oferecida contra Medeiros foi por oferecer bebida alcoólica à menor de idade. “Ele já está em casa e muito abalado com isso. Agora ficou provado que ele não teve envolvimento com este crime”, disse Bruno Cavalcante, advogado do investigado.

O advogado de Ulisses Cruz não comentou sobre a denúncia, justificando que o processo está sob sigilo. “A defesa de Ulisses Roger Pereira, reitera que a verde será esclarecida no decorrer do processo. Ademais, esclarece que os crimes de Tráfico de Drogas e porte ilegal de arma de fogo já foram arquivados”, pontuou Júlio Sapucaia.

‌



Ulisses segue preso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond.

Histórico

O crime aconteceu após Sophia Louise, Ulisses e Gabriel voltarem de uma festa. A adolescente ficou desaparecida durante a manhã seguinte ao evento, até que o corpo foi encontrado de bruços no terreno vazio no bairro Jardim Arizona.

A investigação apontou que ela foi vítima de abuso sexual e, em seguida, assassinada. Ao lado do corpo, havia uma sigla ligada a uma facção criminosa da cidade. De acordo com as investigações, o autor do assassinato teria feito o escrito para forjar uma possível ligação do grupo com o crime.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5