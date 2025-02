Superlotação leva Hospital Risoleta Neves a restringir temporariamente novos atendimentos Unidade, que opera com o dobro da capacidade, solicita apoio da Rede SUS e alerta população sobre situação crítica Minas Gerais|Rosildo Mendes - Record Tv 22/01/2025 - 10h10 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internamente, estão sendo adotadas ações para agilizar processos de alta hospitalar

O Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, anunciou nesta quarta-feira (22), a restrição temporária de novos atendimentos no Pronto-Socorro devido à superlotação. Com capacidade projetada para 90 pacientes simultaneamente, a unidade amanheceu atendendo 180 pessoas, o que compromete o funcionamento e a segurança dos serviços.

Em nota oficial, a diretoria do hospital informou que já notificou a Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte, solicitando apoio para encaminhar pacientes a outras unidades do SUS. A medida busca assegurar que os pacientes internados continuem recebendo atendimento com qualidade e segurança.

Internamente, estão sendo adotadas ações para agilizar processos de alta hospitalar e otimizar a circulação de pacientes. Apesar da restrição, o hospital reafirmou seu compromisso com a assistência, mesmo diante das dificuldades.

Veja a nota do Hospital na íntegra:

‌



“Diante do quadro de superlotação, o Hospital Risoleta Tolentino Neves informa que, neste momento, não possui condições estruturais e de espaço físico para receber novos pacientes. A Diretoria da Instituição notificou a situação à Rede de Urgência e Emergência de BH, solicitando apoio no processo de referenciamento de pacientes para outras unidades da Rede SUS e compartilha esta nota para esclarecimento e alerta à população sobre a situação vivenciada no Risoleta.

A capacidade prevista de atendimento no Pronto-Socorro do Hospital é de 90 pacientes simultaneamente e o número tem se mantido frequentemente acima dessa referência. Hoje, o Pronto-Socorro amanheceu com um total de 180 pacientes, ou seja, o dobro do quantitativo de pessoas previsto para o bom funcionamento da unidade.

‌



Todos os usuários que já se encontram dentro da Instituição permanecerão sendo atendidos, mas reforçamos a necessidade da restrição temporária da entrada de novos pacientes no Pronto-Socorro para assegurar a qualidade e segurança assistencial.

Internamente estão sendo adotadas todas as medidas para reavaliação dos doentes, agilização para realização do apoio diagnóstico e de outros recursos que possam assegurar uma desospitalização (alta hospitalar) segura dos doentes, possibilitando uma movimentação adequada e mais ágil dos pacientes em atendimento ou internação

O Hospital Risoleta lamenta o desconforto gerado para a população de referência neste momento, mas reafirma seu compromisso de, mesmo diante de todos os desafios, prestar uma assistência aos pacientes com segurança e qualidade.”