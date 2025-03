Jovem dada como vítima de suicídio foi assassinada pelo namorado em BH, conclui polícia Investigação apontou que o homem, de 43 anos, jogou Poliana Wolcow Guimarães, de 21 anos, do 13º andar do prédio onde ela vivia Minas Gerais|Do R7 25/03/2025 - 14h48 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h49 ) twitter

Quase dois anos após a morte de uma jovem, até então considerada vítima de suicídio, a Polícia Civil de Minas Gerais revelou uma reviravolta no caso. Segundo informações divulgadas pelos investigadores nesta terça-feira (25), Poliana Wolcow Guimarães foi jogada do 13º andar de um prédio. O caso aconteceu em agosto de 2023, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito do crime é o então namorado da mulher, Joel Junior Alves Gaspar, de 43 anos. Ele foi preso.

Na época, a vítima foi encontrada caída no térreo do prédio onde morava. Ela tinha 21 anos. Inicialmente, o namorado afirmou que Poliana estava “deprimida demais” e havia cometido suicídio. “Todos os casos que chegam como autoextermínio são tratados com extrema cautela pelo departamento de homicídios”, comentou a delegada Yara França.

De acordo com a investigação, foi possível juntar informações sobre a vida da vítima e do suspeito, que estava com ela até o momento da morte. “Este homem já estava determinado a tirar a vida da vítima”, afirmou a delegada Yara França. “Ele ofereceu o mundo em que ela acreditou, e a partir desta ludibriação, ele passou a controlá-la através do uso de drogas”, completou.

O relacionamento do casal era conturbado, ao contrário do que o autor afirmava, dizendo que era “perfeito”. “Ele tinha ciúmes do filho dela de 5 anos de idade”, contou a delegada. Segundo as investigações, o homem tinha acesso ao celular de Poliana, que precisava usar códigos para identificar suas conversas com amigas, para que ele não soubesse o que estava sendo falado.

Os investigadores concluíram que o homem, de 47 anos, decidiu matar a jovem quando ela anunciou que iria terminar o relacionamento.

Histórico

Em outubro de 2024, o autor foi preso provisoriamente. “Antes mesmo de entregar o desfecho desta investigação, já representamos por sua prisão provisória, para termos acesso a mulheres que temiam testemunhar com ele solto”, explicou a delegada.

O autor tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaças, dano ao patrimônio e lesão corporal.