Professora encontra cocaína com criança em escola de MG; é o segundo caso em três dias Polícia apreendeu nove pinos da droga, em Frei Inocêncio; tio do estudante foi preso suspeito de ser o dono dos entorpecentes Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS, com TV Leste 25/03/2025 - 11h21 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h22 ) twitter

Tio da criança foi preso suspeito de ser o dono das drogas que estavam com a criança Reprodução/Record Minas

A Polícia Militar apreendeu nove pinos de cocaína que foram levados por uma criança de sete anos para uma escola em Frei Inocêncio, cidade a 355 km de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (24). É a segunda apreensão do tipo em menos de uma semana. Um tio do estudante, de 23 anos, que seria dono dos entorpecentes, foi preso.

Segundo o tenente Machado, a droga foi encontrada pela professora da criança, que acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Após ouvir o aluno e a mãe dele, os militares descobriram que a cocaína seria de um tio do estudante.

O homem assumiu que as drogas eram dele. Ele foi preso na casa da família, onde os policiais encontraram mais 143 pinos do entorpecente.

O tenente contou que o envolvimento da criança agrava a responsabilização do tio. “Eleva a pena dele por envolver nessa situação uma criança vulnerável, que nem teve o discernimento do que se tratava”, explicou o policial.

Ainda de acordo com a PM, o homem preso tem registros policiais por tráfico de drogas, homicídios e envolvimento com uma gangue da cidade de Teófilo Otoni, a 450 km da capital mineira.

A mãe da criança disse aos militares que não sabia que havia drogas no local. Ao todo, 152 pinos de cocaína foram apreendidos. O tio foi encaminhado para a delegacia de Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Na sexta-feira (21), em Itamonte, a 230 km da capital mineira, 18 crianças, entre 4 e 5 anos de idade, fizeram exames médicos em um hospital após suspeita de ingerir cocaína dentro de uma escola municipal.

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando a filha de um traficante da cidade, de 4 anos de idade, teria levado 16 papelotes da droga para a aula. Ela teria confundido a droga com doce de coco, e a distribuiu para os colegas de sala. O laudo médico aponta que as crianças não ingeriram a droga. A Polícia Civil investiga o caso.

Relembre o caso:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5