Justiça concede liberdade provisória a homem que agrediu bebê na Savassi, em BH O suspeito passou por audiência de custódia neste sábado (7) e responderá em liberdade; advogados aguardam o alvára de soltura Minas Gerais|Andréa Silva, da Record Minas 07/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h31 )

Filipe Martins Cruz, de 36 anos, preso em flagrante após agredir com um tapa uma criança de 4 meses, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, passou por audiência de custódia na manhã deste sábado (7), realizada às 9h de forma virtual. A sessão foi presidida pela juíza Maria Beatriz Fonseca da Costa Biasutti Silva, da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Belo Horizonte (CEAC BH). A magistrada concedeu liberdade provisória ao agressor mediante pagamento de fiança no valor de três salários mínimos — R$ 4.554. A violência ocorreu na última quinta-feira (5) em frente a um food truck, na frente de várias testemunhas.

Agressão ocorreu na Savassi, na região Centro-Sul de BH, na frente de várias testemunhas

Na decisão, a juíza considerou que o acusado tem residência fixa, não possui antecedentes criminais e colaborou com as autoridades durante a prisão e o depoimento. Como condições para responder ao processo em liberdade, Filipe deverá cumprir medidas cautelares, como manter distância da vítima e de seus familiares, comparecer periodicamente em juízo, manter seu endereço residencial atualizado e não se envolver em novas ocorrências criminais.

De acordo com o advogado criminalista Inti Amadeus Collio Inzunza, que assumiu a defesa de Filipe, a fiança já foi paga e agora ele aguarda a expedição do alvará de soltura.

A agressão

‌



A alegação de Filipe Martins Cruz sobre a agressão é que ele teria confundido a menina com um “bebê reborn” e desferido um tapa de mão aberta na cabeça da criança. A agressão causou um inchaço atrás da orelha direita da vítima e ocorreu enquanto a mãe da bebê lanchava em um food truck, com a filha no colo. A mulher estava acompanhada do pai da menina.

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito estava na fila do carro de lanches quando começou a brincar com a bebê. Em seguida, questionou se a criança era um “bebê reborn” — bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos. Após o pai negar, o agressor insistiu que a bebê não era real e, de forma repentina, deu o tapa.

‌



A cena gerou revolta entre os presentes, que contiveram o homem até a chegada da Polícia Militar. Uma viatura em patrulhamento foi chamada por populares e efetuou a prisão do suspeito, que precisou ser atendindo em uma UPA já que apresentava algumas escoriações.

Em conversa com os policiais militares, Filipe confessou a agressão e disse que agiu de forma consciente, alegando estar irritado porque, segundo ele, a mãe da criança queria ter preferência na fila do lanche. Ele também afirmou fazer uso de medicamentos controlados e ter ingerido bebida alcoólica naquela noite, embora os militares tenham relatado que ele estava sóbrio no momento da ação.

‌



A bebê foi levada ao Hospital João XXIII e recebeu alta na manhã de sexta-feira (6). Os médicos alertaram que um golpe como o desferido pode colocar em risco a integridade física da criança, principalmente por ter atingido a região da cervical.

Após ser atendido na UPA Centro-Sul e o homem foi levado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.

Agora, mesmo em liberdade provisória, Filipe seguirá respondendo judicialmente pela agressão.

