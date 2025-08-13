Justiça converte em preventiva a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH Renê da Silva Nogueira Júnior, casado com delegada, foi preso em flagrante, mas negou o crime Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 13/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça de Minas Gerais converteu a prisão do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de assassinar o gari Laudemir Fernandes, em prisão preventiva.

Renê foi detido após uma briga de trânsito e negou a autoria do crime, apesar de testemunhas o reconhecerem.

O juiz aceitou o pedido do Ministério Público, desconsiderando os argumentos da defesa que pediu o relaxamento da prisão.

Laudemir Fernandes foi enterrado em cerimônia que homenageou seu trabalho, enquanto familiares pediram justiça. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o Tribunal, a defesa do suspeito havia solicitado o relaxamento da prisão

A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito do assassinato do gari Laudemir Fernandes. A decisão aconteceu durante audiência de custódia, na manhã desta quarta-feira (13). A decisão é do juiz Leonardo Damasceno, que acatou o pedido do Ministério Público.

Segundo o juiz, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso. Ainda segundo a decisão, a conduta do suspeito abala profundamente a tranquilidade social e gera um sentimento de insegurança na comunidade, indicando que a liberdade do autuado, neste momento, representa um risco real à ordem pública.

“O crime foi cometido em plena luz do dia, por motivo fútil, uma aparente irritação decorrente de uma breve interrupção no trânsito causada por um caminhão de coleta de lixo. A desproporcionalidade e a frieza da ação, na qual o autuado, após uma breve discussão, deliberadamente sacou uma arma de fogo, a preparou para o disparo e atirou contra um trabalhador que exercia seu ofício, uma atividade pública essencial de limpeza da cidade, demonstram uma periculosidade acentuada e um total desrespeito pela vida humana”, detalhou.

De acordo com o Tribunal, a defesa havia solicitado o relaxamento da prisão por não encontrar indícios que justificasse, segundo a defesa, a prisão preventiva, como o acusado ser réu primário, ter bons antecedentes e residência fixa.

Conforme a decisão judicial, Renê é reu por outro crime. “O autuado já responde a uma ação penal pela prática de crime de lesão corporal grave do Estado de São Paulo, conforme documentação juntada pelo Ministério Público, o que demonstra uma personalidade violenta, e reiteração delitiva, denotando a necessidade de se garantir a ordem pública”, explicou.

A audiência aconteceu no bairro Lagoinha. Um ônibus do sistema prisional chegou com vários detentos, e viaturas da Guarda Civil Municipal fecharam a rua. O Tribunal de Justiça não divulgou imagens da audiência.

Entenda o caso

Renê da Silva foi detido nesta segunda-feira (11) como suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte.

Durante o depoimento à equipe do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa), o empresário negou que tenha cometido o crime. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (12), durante entrevista coletiva.

Apesar de negar a autoria do crime, outros elementos reunidos pela investigação, como a identificação por testemunhas, possibilitaram a ratificação da prisão em flagrante. Renê foi levado para o Ceresp Gameleira, onde está à disposição da Justiça.

Dinâmica do crime

Segundo a Polícia Militar, o caminhão fazia a coleta na rua Jequitibá, que é mão dupla. Uma fila se formou com carros que vinham de outra via, a rua Modestina de Souza, e que iriam entrar na Jequitibá, em direção à Avenida Tereza Cristina.

Dirigindo um carro SUV, Renê teria hesitado em passar ao lado do caminhão. Neste momento, segundo a PM, ele passou a xingar e a fazer ameaças à motorista da limpeza urbana. Os garis desceram para tentar acalmar o motorista. Nesse momento, segundo testemunhas, o disparo foi feito e acertou a região do abdômen do Laudemir. Ferido, ele ainda caminhou até a esquina, onde caiu. Renê, contaram testemunhas, seguiu pela rua Jequitibá e sumiu na avenida Tereza Cristina.

Enterro

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi enterrado sob aplausos, na tarde desta terça-feira (12), em Contagem, na Grande BH. Colegas de trabalho e familiares vestiram o uniforme usado durante a coleta de lixo para homenageá-lo.

Familiares e amigos lamentaram a morte e clamaram por justiça.

