Homem suspeito de matar gari em Belo Horizonte é preso em academia após cerco da polícia
Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, chegou a ser socorrido para o hospital Santa Rita, na região do Barreiro, mas não resistiu
A polícia prendeu, na tarde desta segunda-feira (11), o suspeito de atirar e matar um gari, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Um cerco foi montado pelas Polícias Civil e Militar após a identificação dele. O homem foi detido em uma academia na avenida Raja Gabaglia, na região Oeste da capital.
Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, chegou a ser socorrido para o hospital Santa Rita, na região do Barreiro, mas não resistiu. Segundo testemunhas, o motivo dos disparos seria uma briga de trânsito. Vizinhos contaram que escutaram o disparo, mas não presenciaram a cena.
De acordo com a PM (Polícia Militar), o caminhão de coleta estava parado na rua enquanto a equipe recolhia o lixo. Antes da briga, a motorista do veículo e os coletores sinalizaram que o suspeito poderia passar pelo espaço disponível.
“Nesse momento, segundo informações dela [motorista], o condutor falou: ‘se você esbarrar esse caminhão no meu carro, eu vou dar um tiro em você. Você duvida?’. Ela entrou em choque, os coletores começaram a acalmá-lo e um deles levou um tiro”, detalhou o sargento Tiago Ribeiro, que acompanhou a ocorrência.
O autor do crime fugiu após fazer o disparo. Testemunhas contaram que ele foi visto saindo em alta velocidade em direção a Contagem.
Em nota, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) lamentou profundamente a morte do trabalhador e destacou que ele estava em serviço no momento do crime. “O profissional chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Laudemir era contratado por uma empresa prestadora de serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que, felizmente, não se feriram”, informou em nota.
O corpo do gari já foi levado para o IML de Belo Horizonte. A Polícia Civil já investiga as circunstâncias do assassinato.
