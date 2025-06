Justiça determina desinterdição da Nelson Hungria, maior penitenciária de MG Decisão é do juiz Wagner de Oliveira Cavalieri; Complexo penitenciário foi interditado parcialmente há 5 meses Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 01/06/2025 - 08h22 (Atualizado em 01/06/2025 - 08h27 ) twitter

Decisão ocorre após juiz fazer nova inspeção na unidade prisional

O juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, determinou a desinterdição da Nelson Hungria, o maior complexo penitenciário de Minas Gerais. A decisão ocorre após o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) pedir a reconsideração da decisão.

Há cerca de 5 meses, o local foi interditado parcialmente pela Justiça que, na época, entendeu que o local contaria com quantidade insuficiente de servidores, o que prejudicaria o atendimento e a segurança do local. Outras irregularidades também foram encontradas durante inspeção: o banho de sol dos presos não estava sendo concedido diariamente, os servidores já estavam tendo dificuldades para as movimentações internas e externas de presos, houve registro de aumento de casos de indisciplina e havia ausência de médico do estado para atendimento interno aos presos.

Em nota, o Depen-MG informou que a Polícia Penal apresentou informações sobre as medidas adotadas para resguardar a normalidade de funcionamento da unidade prisional.

“Houve mudança na direção geral da unidade, com isso, algumas rotinas foram revisadas e procedimentos operacionais otimizados, o que permitiu um melhor aproveitamento dos recursos humanos. Apresentou ainda o cenário complexo vivenciado na região metropolitana, no que tange a alocação de presos nas demais estruturas que compõem o Departamento Penitenciário”, diz a nota.

‌



Diante disso, o magistrado fez uma nova inspeção na unidade e determinou a desinterdição por considerar que a Nelson Hungria “vem funcionando normalmente e em boas condições de segurança e disciplina”.

