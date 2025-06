Membro do Comando Vermelho é preso pela PRF após nove dias de buscas em Minas Gerais Suspeito de integrar braço da organização criminosa no Ceará foi capturado em Orizânia, na Zona da Mata Minas Gerais|Andrea Silva, da Record Minas 29/06/2025 - 14h12 (Atualizado em 29/06/2025 - 14h12 ) twitter

A Polícia Civil investiga o caso Reprodução/Record Minas

Após nove dias de intensas buscas, foi preso na manhã deste domingo (29) o foragido da Justiça Francisco Alleson Lima da Silva, de 22 anos, conhecido como Laço, apontado como integrante do Comando Vermelho do estado do Ceará. A captura foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, no município de Orizânia, na Zona da Mata mineira, a 301 quilômetros de Belo Horizonte. A prisão ocorreu durante operações conjuntas da PRF, a PMMG e a PCMG.

O homem é considerado altamente perigoso e vinha sendo chamado nos bastidores das forças de segurança como o “Novo Lázaro”, em referência ao criminoso que mobilizou grande aparato policial no Centro-Oeste do país em 2021. As informações são de que o criminoso deixou o Ceará e seguia para a favela da Rocinha, para reforçar a facção criminosa.

O criminoso

Francisco da Silva estava foragido do Sistema Prisional do estado do Ceará. Ele é apontado como responsável por diversos homicídios, inclusive ocupando a função de “executor de homicídios” contra membros de organizações criminosas rivais.

Dentre os crimes por ele executados destaca-se um homicídio com elevada repercussão no Estado do Ceará, em que foi morta uma criança de 9 anos e baleados mais dois jovens, no interior do Estado.

‌



Além da alta periculosidade já mencionada, constam dois Mandados de Prisão em aberto em face do capturado, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará pela prática de crimes de homicídio.

Cerco

A fuga do criminoso em 20 de junho se deu durante uma abordagem de agentes da PRF em Realeza, distrito de Manhuaçu. Na ocasião, o foragido da Justiça apresentou um documento falso e, enquanto os policiais realizavam a checagem no sistema, conseguiu correr e entrar em uma mata.

‌



Durante os nove dias em que permaneceu foragido, Francisco Alesson foi avistado diversas vezes pelas forças de segurança, mas sempre conseguindo escapar. No sábado (28), ele voltou a ser visto em Orizânia, a cerca de 50 km de onde havia fugido inicialmente. A informação levantou suspeitas de que ele continuava na área e intensificou a atuação das equipes policiais.

Fontes ligadas à investigação apontam que havia indicativos de que outros membros do Comando Vermelho estariam tentando resgatar o criminoso, o que elevou o grau de risco e a tensão nas operações.

‌



Após a prisão, a PRF informou que Francisco Alleson será conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil de Muriaé. A Polícia Civil será a responsável pelas investigações, incluindo a origem e os objetivos do suspeito em território mineiro. Também está em apuração se ele teria conexões com facções criminosas da região ou estaria apenas de passagem em direção ao Rio de Janeiro, como suspeitam os investigadores.

