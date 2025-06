Tiro interrompe festa junina em escola na região Centro-Sul de BH e deixa mulher ferida Funcionária foi atingida por disparo enquanto chegava ao local acompanhada de colegas de trabalho e pais de alunos Minas Gerais|Do R7, com Andrea Silva e Vinícius Araújo, da Record Minas 29/06/2025 - 11h27 (Atualizado em 29/06/2025 - 11h28 ) twitter

Vítima só percebeu que estava ferida após sentir dor no braço e ver o sangue Reprodução/Record Minas

Uma festa junina que acontecia na quadra de uma escola particular, no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, terminou em susto e violência. Durante o evento, uma mulher de 55 anos foi atingida por um tiro enquanto chegava ao local acompanhada de colegas de trabalho e pais de alunos.

Segundo relatos, o disparo foi ouvido por convidados no momento em que a confraternização começava. A vítima só percebeu que estava ferida após sentir dor no braço e ver o sangue. Ela foi amparada por colegas e atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que chegaram rapidamente ao local.

Encaminhada ao Hospital João 23, no centro da capital mineira, a mulher passou por exames de raio-X, que confirmaram a presença de uma bala de calibre .38 alojada no ombro. A suspeita da Polícia Militar é de que o disparo tenha sido feito de um dos prédios vizinhos à escola, já que a trajetória do projétil indica que o tiro foi efetuado de cima para baixo.

A Polícia Civil esteve no local e instaurou um inquérito para apurar o caso. Até o momento, o autor do disparo e a motivação do crime não foram identificados. A vítima, que não teve o nome divulgado, acredita que o atirador possa ter se incomodado com o barulho da festa junina.

A funcionária passou por cirurgia para retirada do projétil e já se recupera em casa.

