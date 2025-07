Menina de 12 anos grávida morre após sofrer AVC em MG; bebê sobrevive após parto de emergência Segundo o comunicado da Prefeitura, o óbito da criança foi em decorrência de complicações gestacionais Minas Gerais|Do R7, com Nalu Saad da Record Minas 14/07/2025 - 14h02 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h25 ) twitter

MENINA MORTA GRÁVIDA Reprodução/Google Street View

Uma criança de 12 anos que estava grávida e deu entrada no Centro Materno-Infantil (CMI) faleceu neste domingo (13), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A morte foi confirmada pela prefeitura em nota oficial.

Segundo a prefeitura, devido à gravidade do quadro clínico da menina, foi necessário realizar um parto de emergência, e o bebê sobreviveu, mas permanece internado, recebendo os cuidados necessários.

Ainda segundo o comunicado, o óbito da criança foi em decorrência de complicações gestacionais. O tempo de gestação dela era de 32 semanas. Ainda segundo o texto, “todos os protocolos indicados para o caso foram rigorosamente seguidos, tendo a família recebido acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional da unidade, incluindo suporte psicológico”.

RESUMO DA NOTÍCIA Menina de 12 anos grávida faleceu após complicações gestacionais em Betim (MG).

Parto de emergência foi realizado e o bebê sobreviveu.

Gravidez foi descoberta pela mãe da menina em junho e o pai do bebê é um vizinho da família de 22 anos.

A menina sofreu um AVC durante o tratamento no hospital e não resistiu à cirurgia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A gravidez foi descoberta pela mãe da criança em junho. Ao perceber a barriga crescendo, fez um teste de farmácia e confirmou a gravidez. A família descobriu que a menina teve relações com um vizinho na comunidade, de 22 anos. Manter relações sexuais com menores de 14 anos (mesmo com consentimento da criança) é estrupo pelo Código Penal Brasileiro.

‌



Segundo a família, a gravidez evoluia normalmente até que, na sexta-feira, a menina sentiu forte dores de cabeça. A família a levou ao posto de saúde próximo. Segundo o tio, não aferiram a pressão arterial da menina, mas lhe deram medicamentos para dor e mandaram de volta para casa.

As dores persistiram cada vez mais intensas e, mais tarde, a menina ficou inconsciente. Na manhã seguinte, a família levou a menina ao hospital de Betim. Segundo o tio, ela já não conversava direito. No hospital, os médicos informaram que a situação da menina era muito grave e optaram por uma cesariana. O bebê, um menino, nasceu e não corre risco de morte.

‌



A menina foi levada de novo ao bloco cirúrgico para tentarem conter uma hemorragia cerebral, causada por um AVC, mas ela não resistiu à cirurgia.

