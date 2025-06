Menina que foi baleada na cabeça por policial penal passa por cirurgia e família guarda transferência em MG Suspeito diz que atirou ao “se sentir ameaçado” pelo motorista após ultrapassagem; motivação ainda é investigada Minas Gerais|Lucas Alcântara*, do R7 e Fernanda Rodrigues, da Record Minas 17/06/2025 - 11h07 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h22 ) twitter

Menina é baleada na cabeça por policial penal durante briga de trânsito em MG Reprodução/Record Minas

Lavínia de Freitas Oliveira e Souza, de 10 anos, aguarda transferência após passar por uma cirurgia de urgência na cabeça, na tarde do último domingo (15), em um hospital de Ponte Nova, a 180km de Belo Horizonte. Lavínia foi atingida por uma bala na cabeça após uma suposta briga de trânsito.

Segundo a mãe de Lavínia, a menina está em coma induzido e precisa de doação de sangue, além disso, aguarda a mudança para um hospital com equipamentos específicos que monitoram a saúde cerebral.

Entenda o caso

Lavínia ficou gravemente ferida após ser baleada na cabeça após uma briga de trânsito nesse domingo (15) na cidade de Porto Firme (MG), na Zona da Mata, a 207 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a criança estava no banco da frente de um carro, que seguia pela via de acesso pública na região conhecida como Vinte Alqueires, quando a briga aconteceu.

‌



Para a polícia, o pai da criança contou que “um carro vermelho trafegava em alta velocidade, logo atrás, e fechou o seu carro”. Ainda segundo o relato dele, ele pensou que poderia ser um assalto e acelerou o carro, realizando uma manobra pela direita. Assim que arrancou o veículo, ouviu disparos de arma de fogo.

O pai de Lavínia contou ainda que segurou a sua filha, que estava sentada no banco do passageiro. Ao chegar na parte de asfalto, percebeu que a filha foi atingida na cabeça por um dos disparos e levou ela rapidamente para um hospital na cidade de Viçosa.

‌



A Polícia Civil de Minas Gerais informou que está investigando o caso. A perícia compareceu ao local para identificar e coletar vestígios que vão ajudar nas investigações.

O suspeito, que é um policial penal de 34 anos, foi conduzido e ouvido por meio da Delegacia de Plantão de Polícia Civil em Viçosa e teve a prisão em flagrante ratificada. Ele contou à polícia que atirou por se sentir ameaçado. O caso está sendo investigado.

‌



Câmeras de segurança flagraram o caso. Veja abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Estagiário sob supervisão de Maria Luiza Reis

