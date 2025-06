Cinco pessoas ficam feridas em acidente na capital Segundo a Polícia, a motorista de um carro perdeu o controle de um veículo e bateu em viaduto do Complexo da Lagoinha Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 14/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 12h30 ) twitter

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte, durante a manhã deste sábado (14). De acordo com a Polícia Militar (PM), a motorista de um carro perdeu o controle de um veículo e bateu em uma mureta de um viaduto do Complexo. As vítimas, que estavam dentro do carro, eram estudantes que seguiam de BH para a cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital.

Segundo a PM, a condutora tem carteira de habilitação e o veículo está com a documentação em dia. Ela contou para os militares que, ao passar pelo Complexo, confundiu as pistas e perdeu o controle do carro.

Os militares tiveram que cortar a lataria para resgatar a motorista que ficou presa as ferragens. Ela teve uma fratura no fêmur. A motorista e um dos passageiros que sentia fortes dores no abdômen foram levados para o Hospital Odilon Beherens. As outras três vítimas tiveram lesões leves e foram encaminhados para o João XXIII, na região Centro-Sul de BH.

