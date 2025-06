Álvaro Damião, Prefeito de BH, deixa Israel e chega em segurança à Jordânia Grupo atravessou a fronteira por terra e, já em território jordaniano, segue em deslocamento até o aeroporto Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 16/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h29 ) twitter

Comitiva com 18 representantes políticos brasileira precisou se abrigar em bunker Reprodução/Record Minas

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) confirmou, na manhã desta segunda-feira (16), que parte da comitiva de gestores públicos brasileiros que estava em Israel conseguiu cruzar a fronteira e chegou em segurança à Jordânia. O grupo, que participava de compromissos oficiais no país, agora se prepara para retornar ao Brasil. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), é um dos gestores que atravessou a fronteira.

A atualização foi repassada pelo tesoureiro da CNM, Nélio Aguiar, que acompanha o grupo composto por prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores de várias cidades brasileiras. Por questões de segurança, o trajeto e os horários da viagem não haviam sido divulgados previamente.

De acordo com Aguiar, o grupo atravessou a fronteira por terra e, já em território jordaniano, segue em deslocamento até o aeroporto, de onde embarcarão em voo de volta ao Brasil.

Durante o fim de semana, a CNM atuou junto ao Governo Federal e à Embaixada da Jordânia para garantir a saída segura da comitiva, em meio às tensões na região. A entidade informou que mantém contato direto e permanente com os gestores, prestando o suporte necessário.

‌



Entre os integrantes da primeira comitiva de gestores a deixar Israel estão:

Francisco Nélio – tesoureiro da CNM

Álvaro Damião – prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato – secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Matos – chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Porto – prefeito de Macaé (RJ)

Claudia da Silva – vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero de Lucena – prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner – secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flávio Guimarães – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

A CNM segue acompanhando o retorno da comitiva ao Brasil e informou que novos deslocamentos serão realizados conforme a evolução do cenário e das negociações diplomáticas.

‌



Entenda o caso

O Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), e outros 17 representantes políticos brasileiros precisaram se abrigar em um bunker, em Israel, desde sexta-feira (13), para se protegerem de ataques do governo iraniano em resposta ao ataque realizado por Israel, na noite de quinta-feira (12).

Os representantes públicos brasileiros foram ao país convidados pelo governo israelense para conhecer o sistema de segurança do país. Eles chegaram no dia 8 de junho e a previsão é que voltassem no dia 20 desse mesmo mês. No entanto, diante do cenário atual, a comitiva decidiu que voltaria ao Brasil assim que possível.

