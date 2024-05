Mesmo com tempo nublado, não há previsão de chuva para BH nesta semana Aumento significativo de nebulosidade se deve “ao transporte de umidade do oceano”; capital começa a ter maior amplitude térmica

Apesar do tempo nublado, a previsão é de temperaturas altas em Belo Horizonte nesta semana. Segundo a Defesa Civil da capital mineira, não há previsão de chuva para a cidade e as máximas devem permanecer altas durante esta semana.

A previsão meteorológica, para esta terça-feira (07), é de céu claro. A temperatura mínima foi de 16,2 °C e a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar será em torno de 35% à tarde. Segundo a Defesa Civil, não há previsão de chuvas. O aumento significativo de nebulosidade se deve “ao transporte de umidade do oceano”.

A expectativa é de que as temperaturas sejam inferiores aos últimos dias, mas ainda não há indicativo de “onda de frio” para a cidade. Além disso, é esperada uma queda nas temperaturas mínimas em relação aos dias anteriores, devido à ação dos ventos, em especial nas proximidades da Serra do Curral.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a nebulosidade se deve a umidade do oceano trazida para o interior do continente por ventos fortes. Apesar das temperaturas máximas continuarem acima da média para este período do ano, a partir desta semana, começa a se observar uma maior amplitude térmica na capital mineira. A previsão é que o início das manhãs tenha temperaturas mais baixas e que elas se elevem ao longo do dia.

Veja a previsão para esta semana:

Terça: Mínima 16ºC/ Máxima 29ºC

Quarta: Mínima 16ºC/ Máxima 29ºC

Quinta: Mínima 16ºC/ Máxima 28ºC

Sexta: Mínima 15ºC/ Máxima 29ºC

Sábado: Mínima 15ºC/ Máxima 29ºC