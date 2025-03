Adolescente arrastada pela enxurrada segue em estado grave em BH

Uma adolescente, de 14 anos, arrastada pela enxurrada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, segue internada em estado grave no Hospital João 23. A jovem precisou ser entubada após ser levada pela correnteza, enquanto ia para a escola com a prima.



Segundo testemunhas, a água subiu rapidamente, surpreendendo as duas, que não conseguiram se proteger a tempo. A prima da adolescente conseguiu se salvar, mas a jovem foi arrastada pela força da enxurrada. A família e amigos aguardam por atualizações sobre o estado de saúde da vítima, que continua lutando pela vida.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.