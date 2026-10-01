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Caminhão perde freio, desce rua desgovernado e derruba poste em BH

Veículo carregado com sucata ainda atingiu muro e provocou a queda do poste sobre um carro

MG no Ar|Do R7

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Um caminhão carregado com sucata desceu uma rua desgovernado, atingiu um muro e derrubou um poste de energia elétrica no bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (30) e deixou 49 clientes sem energia. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, o caminhão Mercedes-Benz estava estacionado na rua José Jorge Fonte Boa quando teria apresentado uma falha nos freios. Sem controle, o veículo começou a descer a via e atingiu primeiro o muro de um imóvel e, em seguida, um poste. Com o impacto, a estrutura caiu sobre um carro prata que estava estacionado no local. O imóvel também foi atingido pelo caminhão.

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