Vídeo mostra mãe agredindo filho de 9 anos com tênis em BH; mulher é presa

Uma mulher, de 39 anos, foi presa suspeita de agredir o próprio filho, de 9, com um calçado dentro de casa, em Belo Horizonte. As agressões foram registradas em vídeo e as imagens repercutiram nas redes sociais. A prisão ocorreu nessa terça-feira (29). Nas imagens, segundo a Polícia Militar, a mulher aparece questionando o menino, que está deitado em uma cama. Em determinado momento, ela passa a atingir a região da cabeça da criança com um tênis. Conforme a PM, outros vídeos (veja abaixo) também foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Após receber as denúncias, o Conselho Tutelar Barreiro pediu apoio à Polícia Militar e foi até a residência da família. De acordo com o órgão, a família já era acompanhada e, em outras duas ocasiões, teria sido necessário retirar crianças da guarda da mulher diante de situações anteriormente apuradas.