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Vídeo registra acidente em que motociclista morreu após para embaixo de ônibus na MG-030

No vídeo, é possível ver o momento em que o motociclista perde o controle, cai no chão e acaba embaixo do coletivo

MG no Ar|Do R7

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Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e parar embaixo de um ônibus na MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (29), na altura do km 24, no bairro Oswaldo Barbosa Pena. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 20h30. Conforme o histórico da ocorrência, o motociclista perdeu o controle da moto e, na sequência, foi parar embaixo do coletivo.

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