Vídeo registra acidente em que motociclista morreu após para embaixo de ônibus na MG-030

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e parar embaixo de um ônibus na MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (29), na altura do km 24, no bairro Oswaldo Barbosa Pena. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 20h30. Conforme o histórico da ocorrência, o motociclista perdeu o controle da moto e, na sequência, foi parar embaixo do coletivo.