Com clima seco e baixa umidade do ar, BH e região sofrem com incêndios

Incêndios se alastraram pela região metropolitana de Belo Horizonte neste domingo (17). O clima seco favoreceu as chamas, atingindo locais como o Parque Estadual Serra Verde. Em Mateus Leme, as chamas geraram preocupação com o abastecimento de água da capital. Moradores relataram dificuldades respiratórias devido à fumaça. Em Santa Luzia, um bambuzal em chamas ameaçou lojas e condomínios, mobilizando três viaturas dos bombeiros em um combate que durou horas. Brigadistas monitoraram o Parque Serra Verde durante a noite para evitar novos focos.



