Criança é atropelada por motociclista sem habilitação em Vespasiano, na Grande BH
Motorista de 21 anos alegou que menino atravessou a avenida fora da faixa de pedestres; os dois tiveram ferimentos leves
Uma criança foi atropelada por um motociclista de 21 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na última quarta-feira (16), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na Avenida Carlos Murta Filho, na altura do número 914, no bairro Gávea II. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motociclista relatou que trafegava pela avenida quando foi surpreendido pela criança, que teria saído de trás de um carro e atravessado a via rapidamente, fora da faixa de pedestres. Segundo o condutor, não houve tempo suficiente para frear e evitar o atropelamento. O motociclista e o menino foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. Ambos sofreram ferimentos leves. O jovem apresentou dores nos joelhos e nos ombros, além de escoriações. Já a criança teve hematomas na perna e escoriações pelo corpo. Após receber atendimento médico, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano, onde foi ouvido e liberado.
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