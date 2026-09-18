Criança é atropelada por motociclista sem habilitação em Vespasiano, na Grande BH

Uma criança foi atropelada por um motociclista de 21 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na última quarta-feira (16), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na Avenida Carlos Murta Filho, na altura do número 914, no bairro Gávea II. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motociclista relatou que trafegava pela avenida quando foi surpreendido pela criança, que teria saído de trás de um carro e atravessado a via rapidamente, fora da faixa de pedestres. Segundo o condutor, não houve tempo suficiente para frear e evitar o atropelamento. O motociclista e o menino foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. Ambos sofreram ferimentos leves. O jovem apresentou dores nos joelhos e nos ombros, além de escoriações. Já a criança teve hematomas na perna e escoriações pelo corpo. Após receber atendimento médico, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano, onde foi ouvido e liberado.