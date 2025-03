Entregador é sequestrado e ameaçado de morte durante entrega em Belo Horizonte

Um entregador foi roubado e levado como refém enquanto realizava uma entrega no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. O sequestro foi registrado por uma câmera de vigilância e, após perseguição policial, os suspeitos foram capturados. A Polícia Militar foi chamada e iniciou a perseguição ao veículo, onde estavam os dois suspeitos e a vítima. O entregador foi resgatado sem ferimentos, mas, segundo a ocorrência policial, ele foi ameaçado de morte enquanto estava sob o poder dos sequestradores.



Dois homens, de 32 e 28 anos, foram presos. Um terceiro conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia. Durante a abordagem, os homens foram encontrados com uma submetralhadora de fabricação artesanal, nove munições e a mercadoria roubada, que foi recuperada.



De acordo com a polícia, os suspeitos possuem uma extensa ficha criminal. Eles podem responder pelos crimes de roubo, sequestro, porte ilegal de arma e associação criminosa.



