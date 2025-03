Homem recebe ligação para ir à casa da mãe e é morto a tiros na Grande BH

Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (6), no bairro São Geraldo, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança filmaram o momento em que a vítima chegava até a casa de sua mãe de moto. Ele é surpreendido pelas costas, quando dois homens em outra motocicleta se aproximam e o garupa faz diversos disparos contra a vítima.



Thiago Mateus Fernando de Fatima da Silva, de 32 anos, chegava na casa de sua mãe, quando foi morto pelos autores. Os familiares informaram que ele seria usuário de drogas. A autoria e a motivação do crime continuam sendo investigadas.



Veja mais informações no vídeo acima.