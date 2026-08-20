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Mulher atropela e agride vizinho após discussão por cães em condomínio de Betim

Após o atropelamento, a vizinha teria descido do veículo e continuado as agressões

MG no Ar|Do R7

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Um morador de um condomínio de prédios foi atropelado por uma vizinha e, em seguida, agredido com socos e chutes na tarde dessa terça-feira (18), no bairro Duque de Caxias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela caminhava pelo estacionamento do condomínio quando foi atingida pela motocicleta conduzida pela mulher. Após o atropelamento, a vizinha teria descido do veículo e continuado as agressões.

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