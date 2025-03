Prefeito de BH, Fuad Noman, apresenta melhora respiratória, mas tem licença prorrogada

O prefeito de Belo Horizonte teve a licença médica prorrogada pela 5ª vez. Segundo a equipe médica, Fuad Noman consegue respirar por até 3 horas sem o auxílio de aparelhos, por até 3 períodos ao longo do dia. Fuad, de 77 anos, está internado há 63 dias em um hospital na região centro-sul da capital mineira, quando apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda.



O prefeito chegou a estar na UTI do hospital, mas recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva dia 29 de janeiro. Segundo o boletim divulgado, o prefeito tem respondido bem à traqueostomia, além de manter o programa de recuperação fisioterápica, motora e respiratória. Desde o afastamento, o vice-prefeito, Álvaro Damião, é quem tem estado a frente da administração municipal.



Veja mais informações no vídeo acima.