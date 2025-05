Briga de alunos em porta de escola em BH gera debate sobre a violência no ambiente escolar

Uma briga entre alunos de uma escola municipal gerou discussão sobre a violência entre estudantes. O incidente aconteceu na quarta-feira (14), no bairro Jardim Belmonte, região Nordeste de Belo Horizonte. O atrito começou no recreio e se estendeu para a porta do colégio, onde um aluno de 13 anos foi agredido por outro da mesma idade. As mães dos alunos, Ana e Silvia, foram chamadas à escola para resolver a situação e ressaltaram o arrependimento dos filhos. O aluno agredido é de uma família do Equador. A psicopedagoga Jane Haddah destacou a intolerância crescente e o uso inadequado de redes sociais como fatores que contribuem para a violência. A Secretaria Municipal de Educação informou que ofereceu apoio psicológico aos estudantes e suas famílias e repudiou qualquer forma de agressão em ambiente escolar.



